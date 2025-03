Pandemia mundial de COVID-19 completa cinco anos Em Ribeirão Preto, foram mais de 3517 mortes e 16 mil casos graves SP Record Interior SP|Do R7 13/03/2025 - 12h08 (Atualizado em 13/03/2025 - 12h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A pandemia de Covid-19, que começou em março de 2020, trouxe mudanças profundas para Ribeirão Preto (SP) e o mundo. Com mais de 3517 mortes e 16 mil casos graves na cidade, a crise sanitária foi uma das piores da história. Mas, apesar da redução de casos devido à vacinação, a Covid-19 ainda persiste, com internações contínuas no Hospital Santa Lídia.

A pandemia alterou comportamentos sociais e de trabalho, com muitas empresas adotando modelos híbridos.

A vacinação, incorporada ao calendário nacional, foi crucial para a queda de casos, mas a doença ainda representa uma ameaça, especialmente para grupos vulneráveis.