Parque Ecológico de São Carlos celebra nascimento de onça- pintada Filhote é símbolo do trabalho de conservação ambiental e será batizado com ajuda da população SP Record Interior SP|Do R7 30/04/2025 - 21h55 (Atualizado em 30/04/2025 - 21h55 )

Uma nova onça-pintada nasceu no Parque Ecológico de São Carlos (SP), encantando visitantes e reforçando o papel do parque na conservação da fauna brasileira. O filhote, em fase de adaptação ao ambiente externo, poderá ser visto em breve ao lado da mãe. A população terá a oportunidade de participar na escolha do nome da oncinha através de uma votação. O prefeito de São Carlos destacou a importância deste nascimento para a preservação ambiental e o vínculo da cidade com a conservação.