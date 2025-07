Pesquisa da USP em Ribeirão Preto (SP) deixa a própolis ainda mais potente Nova versão, chamada nanoprópolis, tem absorção direta e eficácia triplicada SP Record Interior SP|Do R7 16/07/2025 - 21h34 (Atualizado em 16/07/2025 - 21h34 ) twitter

Pesquisadores da USP em Ribeirão Preto (SP) desenvolveram a nanoprópolis, uma versão avançada da própolis com absorção celular direta, capaz de aumentar a eficácia em até três vezes. Testada com sucesso contra doenças graves, a inovação ganhou destaque na revista Nature. A expectativa é substituir as versões tradicionais em até 10 anos, com aplicações em cosméticos e medicamentos, incluindo tratamentos para COVID-19 e câncer.