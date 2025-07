Pesquisa da USP testa própolis de abelhas nativas contra larvas de Aedes em Ribeirão Preto (SP) Estudo aponta eficácia próxima de 100% e avalia uso comercial com foco em alternativas sustentáveis SP Record Interior SP|Do R7 28/07/2025 - 20h33 (Atualizado em 28/07/2025 - 20h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após um início de ano alarmante com milhares de casos de dengue, Ribeirão Preto (SP) vê esperança no uso de própolis de abelhas nativas. Pesquisa da USP revela que a própolis pode eliminar larvas do Aedes aegypti com quase 100% de eficácia. O estudo, apoiado pela FAPESP, busca viabilidade comercial, destacando a resina de pinus como alternativa sustentável.