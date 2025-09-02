Pesquisa mostra queda nos preços da carne e hortifrútis, mas consumidores ainda não sentem impacto Redução ocorre por margens menores nos supermercados e negociação com fornecedores, segundo especialistas SP Record Interior SP|Do R7 02/09/2025 - 20h51 (Atualizado em 02/09/2025 - 20h51 ) twitter

Uma pesquisa revelou que os preços da carne vermelha, suína e de frango caíram, embora o consumidor ainda não tenha percebido a redução. Especialistas apontam que a queda se deve à redução das margens de lucro dos supermercados e negociações com fornecedores. O preço de hortifrútis, como batata e cebola, também diminuiu, trazendo alívio ao bolso do consumidor.