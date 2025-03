Pessoas em situação cadastral irregular na Receita perderão chave PIX Medida visa aumentar a segurança das transações e prevenir fraudes SP Record Interior SP|Do R7 07/03/2025 - 15h35 (Atualizado em 07/03/2025 - 15h35 ) twitter

O Banco Central do Brasil atualizou o regulamento do PIX para excluir chaves de pessoas e empresas com situação irregular na Receita Federal.

Essa medida visa aumentar a segurança das transações e prevenir fraudes, garantindo que apenas nomes compatíveis com a base de dados da Receita Federal possam registrar chaves PIX.

A norma impede que CPFs e CNPJs com status suspenso, cancelado, falecido, inapto, baixado ou nulo tenham chaves PIX registradas. O Banco Central também monitorará as instituições participantes, aplicando penalidades em caso de falhas no processo.