Petrobras anuncia redução no preço do diesel para Distribuidoras Queda de R$ 0,10 por litro deve chegar aos postos após abastecimento com novo lote SP Record Interior SP|Do R7 17/04/2025 - 20h50 (Atualizado em 17/04/2025 - 20h50 )

A Petrobras anunciou uma redução no preço de venda do diesel tipo A para as distribuidoras, com efeito a partir de amanhã. O diesel vendido nos postos, conhecido como tipo B, é uma mistura obrigatória de diesel A com biodiesel desde 2023, visando reduzir a poluição. Com a nova medida, o preço ao consumidor será de R$ 2,95 por litro, representando uma diminuição de 10 centavos por litro.

A associação de postos de Ribeirão Preto (SP) informou que a redução será repassada aos consumidores assim que as novas remessas chegarem às distribuidoras.