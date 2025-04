Petrobras reduz preço do diesel em R$ 0,17 e impacto deve chegar aos postos Queda no valor do combustível pode aliviar pressão inflacionária e beneficiar setores produtivos SP Record Interior SP|Do R7 01/04/2025 - 22h02 (Atualizado em 01/04/2025 - 22h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Petrobras anunciou redução de R$ 0,17 no preço do diesel por litro nas refinarias, medida que deve trazer alívio aos consumidores e à cadeia produtiva. A expectativa é de que a queda chegue primeiro aos postos localizados em rodovias, com possível reflexo também nos preços do etanol e da gasolina.

Economistas destacam que, apesar do impacto positivo na inflação, a medida isolada não resolve problemas estruturais - sendo necessário estimular a produção e controlar gastos públicos. A chegada da nova safra agrícola pode potencializar os efeitos positivos da redução.