Picadas de escorpião em Ribeirão Preto (SP) crescem mais de 30% no semestre Crianças e idosos são os grupos mais afetados, com risco de complicações graves SP Record Interior SP|Do R7 25/07/2025 - 21h00 (Atualizado em 25/07/2025 - 21h00 )

O número de picadas de escorpião em Ribeirão Preto (SP) aumentou mais de 30% no primeiro semestre. Crianças e idosos são os mais vulneráveis. A pediatra Alessandra Matsuno destaca a importância do atendimento rápido e da aplicação do soro antiescorpiônico. Medidas preventivas são fundamentais para evitar acidentes.