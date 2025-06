Pinha, a fruta do conde, auxilia no controle da pressão e diabetes Extrato das folhas ajuda a reduzir glicose e melhora a ação da insulina SP Record Interior SP|Do R7 27/06/2025 - 21h44 (Atualizado em 27/06/2025 - 21h44 ) twitter

Conhecida como fruta do conde, a pinha é valorizada por seus benefícios à saúde, especialmente no controle da pressão alta e do diabetes. Estudos indicam que o extrato das folhas contribui para a redução dos níveis de glicose e melhora a eficácia da insulina. A fruta, introduzida no Brasil pelo Conde de Miranda, é rica em antioxidantes, assim como sua parente próxima, a atemoia, que também possui qualidades reconhecidas.