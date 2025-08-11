Plataforma Roblox é alvo de denúncias e investigações por riscos a crianças Pais relatam conteúdo impróprio e interação com adultos; empresa diz reforçar segurança com IA SP Record Interior SP|Do R7 11/08/2025 - 20h51 (Atualizado em 11/08/2025 - 20h51 ) twitter

A reportagem do SP Record expõe os perigos da segurança infantil na plataforma Roblox, onde pais denunciam a presença de conteúdo impróprio e riscos de interação com adultos. Popular entre crianças, a plataforma enfrenta críticas pela falta de controle rigoroso. Investigações sobre exploração de trabalho infantil estão em andamento, enquanto a Roblox afirma investir em segurança com o uso de inteligência artificial.