Polícia investiga morte por afogamento de adolescente em Barretos (SP) Testemunhas estão sendo ouvidas, incluindo o autor do vídeo que capturou o momento do afogamento SP Record Interior SP|Do R7 08/04/2025 - 15h26 (Atualizado em 08/04/2025 - 15h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil está investigando a morte de Yasmin Eduarda Lira Rodrigues, uma adolescente de 14 anos que se afogou em um lago artificial em Barretos (SP).

O incidente ocorreu após Yasmin e uma amiga gravarem um vídeo em que apresentam supostos sinais de embriaguez.

O corpo de Yasmin foi encontrado no dia seguinte e a polícia está ouvindo testemunhas, incluindo o autor do vídeo que capturou o momento do afogamento.

A investigação também examina a venda de bebidas alcoólicas para menores e a proibição municipal de nadar em lagos artificiais.

‌



Laudos toxicológicos serão realizados para verificar o uso de substâncias além do álcool.