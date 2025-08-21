Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Policial aposentado reage a assalto e troca tiros com criminosos em Ribeirão Preto (SP)

Casal de idosos foi surpreendido ao buscar a filha no trabalho, no bairro Dom Mielle

SP Record Interior SP|Do R7

Uma tentativa de assalto no bairro Dom Mielle, em Ribeirão Preto (SP), quase terminou em tiroteio. Um casal de idosos foi abordado por três criminosos quando buscava a filha no trabalho. O idoso, policial aposentado, reagiu com disparos, forçando a fuga dos assaltantes. A Polícia Civil busca os suspeitos, enquanto a comunidade permanece em alerta.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.