Policial aposentado reage a assalto e troca tiros com criminosos em Ribeirão Preto (SP) Casal de idosos foi surpreendido ao buscar a filha no trabalho, no bairro Dom Mielle SP Record Interior SP|Do R7 21/08/2025 - 20h20 (Atualizado em 21/08/2025 - 20h20 )

Uma tentativa de assalto no bairro Dom Mielle, em Ribeirão Preto (SP), quase terminou em tiroteio. Um casal de idosos foi abordado por três criminosos quando buscava a filha no trabalho. O idoso, policial aposentado, reagiu com disparos, forçando a fuga dos assaltantes. A Polícia Civil busca os suspeitos, enquanto a comunidade permanece em alerta.