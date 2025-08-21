Policial aposentado reage a assalto e troca tiros com criminosos em Ribeirão Preto (SP)
Casal de idosos foi surpreendido ao buscar a filha no trabalho, no bairro Dom Mielle
Uma tentativa de assalto no bairro Dom Mielle, em Ribeirão Preto (SP), quase terminou em tiroteio. Um casal de idosos foi abordado por três criminosos quando buscava a filha no trabalho. O idoso, policial aposentado, reagiu com disparos, forçando a fuga dos assaltantes. A Polícia Civil busca os suspeitos, enquanto a comunidade permanece em alerta.