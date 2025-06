Ponto de ônibus em frente ao Museu de Arte de Ribeirão Preto (SP) gera debate Preservação do patrimônio cultural entra em conflito com demandas de mobilidade e comércio local SP Record Interior SP|Do R7 20/06/2025 - 20h02 (Atualizado em 20/06/2025 - 20h02 ) twitter

A permanência de um ponto de ônibus em frente ao Museu de Arte de Ribeirão Preto (SP) gera debate entre mobilidade urbana e preservação histórica. Enquanto a RP Mobi defende a importância do ponto para o transporte público, o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compac) argumenta que ele prejudica o turismo e a estrutura do museu. A discussão envolve a possível realocação do ponto para preservar o patrimônio cultural, mas enfrenta resistência devido ao impacto no fluxo de passageiros e comércio local.