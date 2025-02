Preço de combustíveis aumenta novamente Reajuste será de R$0,10 para gasolina e R$0,06 para o diesel, a partir de 1º de fevereiro SP Record Interior SP|Do R7 30/01/2025 - 10h29 (Atualizado em 30/01/2025 - 10h29 ) twitter

A gasolina e o diesel irão ficar mais caros a partir de 1º de fevereiro. O aumento será devido ao reajuste do ICMS, o imposto sobre mercadorias e serviços. O preço do litro da gasolina terá reajuste médio de R$0,10 nas bombas; já o diesel, R$0,06. Como alternativa, o consumidor poderá recorrer ao etanol, mas o preço também deve subir no futuro.