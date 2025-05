Preço do diesel cai e deve impactar outros combustíveis Postos nas rodovias serão os primeiros a repassar a redução ao consumidor SP Record Interior SP|Do R7 06/05/2025 - 21h18 (Atualizado em 06/05/2025 - 21h18 ) twitter

A Petrobras anunciou uma redução no preço de venda do diesel para as refinarias, resultando em uma expectativa de diminuição de 14 centavos por litro para o consumidor.

O presidente do Núcleo de Postos Combustíveis de Ribeirão Preto (SP), Fernando Rocca, explica que essa redução já está em vigor e deve ser percebida nos postos de rodovia mais rapidamente.

Além disso, existe a possibilidade de redução nos preços da gasolina e do etanol, influenciados pelo transporte rodoviário e pela safra de cana-de-açúcar. Apesar de um cenário internacional incerto, há uma tendência de estabilização nos preços dos combustíveis.