Preço do frango sobe 20% no país; nutricionista indica alternativas proteicas Especialistas apontam custo do milho, exportações e demanda como causas do reajuste SP Record Interior SP|Do R7 01/04/2025 - 21h50 (Atualizado em 01/04/2025 - 21h50 )

O preço do frango registrou alta de 20% em relação ao ano passado, com destaque para São Paulo, onde o aumento chegou a 21%. Segundo a analista de mercado, Juliana Pila, três fatores pressionam os preços: aumento no custo do milho, crescimento das exportações e maior demanda dos consumidores.

A nutricionista Natália Letícia Pereira recomenda ovos e leguminosas como alternativas proteicas mais acessíveis. A expectativa do setor é de preços firmes na primeira quinzena de abril, com possível estabilização na segunda metade do mês.