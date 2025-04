Preço do leite e derivados sobe mais de 10% em Ribeirão Preto (SP) Alta nos valores reflete desequilíbrio entre oferta e demanda no setor lácteo SP Record Interior SP|Do R7 17/04/2025 - 20h44 (Atualizado em 17/04/2025 - 20h44 ) twitter

O preço do leite em Ribeirão Preto (SP) subiu mais de 10% nas últimas semanas, impactando também os derivados lácteos. A média do preço do leite longa vida nos últimos 15 dias foi de R$ 4,58, comparado a R$ 4,06 no mesmo período do ano passado.

A alta é atribuída ao desequilíbrio entre oferta e demanda. O leite UHP, referência no mercado atacadista de São Paulo, também registrou aumento, indicando estabilidade na demanda.

Em janeiro de 2025, o preço pago ao produtor foi de R$ 2,64, uma alta de 2,5% em relação a dezembro e 18,7% em comparação a janeiro do ano anterior.

Apesar da entressafra, a flutuação dos preços tem sido menor, favorecendo previsibilidade e oferta.