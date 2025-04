Prefeito de Ribeirão Preto (SP) apresenta balanço dos primeiros 100 dias de gestão Administração municipal registra economia de R$ 53 milhões e anuncia novos projetos prioritários SP Record Interior SP|Do R7 22/04/2025 - 19h25 (Atualizado em 22/04/2025 - 19h25 ) twitter

O prefeito Ricardo Silva divulgou os resultados dos primeiros 100 dias de governo em Ribeirão Preto, destacando uma economia de R$ 53 milhões nos cofres públicos. Entre as medidas adotadas está o cancelamento da construção do novo centro administrativo, cujos recursos serão realocados para a reforma do antigo pronto-socorro — que se transformará em UPA Central —, além da construção do Parque Rubem Cione e da Casa do Autista.

A gestão anunciou 70 novas ações na saúde, incluindo projetos para aquele que pode se tornar o maior complexo hospitalar da América Latina. Na área de mobilidade urbana, encontram-se em fase de elaboração novos projetos com investimentos significativos.