Prefeito de Ribeirão Preto (SP) se reúne com governador de SP Encontro se deve a uma irregularidade que pode impedir andamento de obras iniciadas na última gestão SP Record Interior SP|Do R7 04/02/2025 - 13h42 (Atualizado em 04/02/2025 - 13h42 )

O prefeito de Ribeirão Preto (SP), Ricardo Silva, esteve na tarde do último dia 03 com o governador do estado de São Paulo, Tarcisio de Freitas.

Ricardo Silva enviou um vídeo à redação do jornal contando que o encontro se deve a uma irregularidade, apontada pela Procuradoria Geral do Estado, sobre a licitação relacionada às obras iniciadas pela gestão anterior à sua.