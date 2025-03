Prefeitura de Araraquara (SP) suspende radares móveis em vias urbanas Decisão busca permitir a manutenção das ruas e a realização de um estudo técnico sobre os pontos mais críticos de trânsito SP Record Interior SP|Do R7 20/03/2025 - 14h17 (Atualizado em 20/03/2025 - 14h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de Araraquara (SP) anunciou a suspensão temporária da operação de radares móveis nas vias urbanas, mantendo a fiscalização apenas nas vicinais.

Essa decisão busca permitir a manutenção das ruas e a realização de um estudo técnico sobre os pontos mais críticos de trânsito.

A medida reflete a preocupação com a segurança e a eficiência no monitoramento do tráfego, destacando a importância de ajustes baseados em dados técnicos.