Prefeitura de Ribeirão Preto divulga regras do REFIS 2025 com descontos em multas
Programa oferece isenção de até 100% em juros para IPTU atrasado e parcelamento de dívidas diversas
A Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) divulgou as regras do Programa Especial de Recuperação Fiscal (REFIS) 2025, que oferece isenção de até 100% em multas e juros para impostos atrasados, como o IPTU. O programa, que começa em 1º de setembro, inclui também a renegociação de contas de água e o parcelamento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Grandes devedores poderão acessar descontos variáveis. O projeto ainda aguarda aprovação na Câmara Municipal.