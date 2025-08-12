Prefeitura de Ribeirão Preto divulga regras do REFIS 2025 com descontos em multas Programa oferece isenção de até 100% em juros para IPTU atrasado e parcelamento de dívidas diversas SP Record Interior SP|Do R7 12/08/2025 - 20h39 (Atualizado em 12/08/2025 - 20h39 ) twitter

A Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) divulgou as regras do Programa Especial de Recuperação Fiscal (REFIS) 2025, que oferece isenção de até 100% em multas e juros para impostos atrasados, como o IPTU. O programa, que começa em 1º de setembro, inclui também a renegociação de contas de água e o parcelamento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Grandes devedores poderão acessar descontos variáveis. O projeto ainda aguarda aprovação na Câmara Municipal.