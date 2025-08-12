Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Prefeitura de Ribeirão Preto divulga regras do REFIS 2025 com descontos em multas

Programa oferece isenção de até 100% em juros para IPTU atrasado e parcelamento de dívidas diversas

SP Record Interior SP|Do R7

A Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) divulgou as regras do Programa Especial de Recuperação Fiscal (REFIS) 2025, que oferece isenção de até 100% em multas e juros para impostos atrasados, como o IPTU. O programa, que começa em 1º de setembro, inclui também a renegociação de contas de água e o parcelamento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Grandes devedores poderão acessar descontos variáveis. O projeto ainda aguarda aprovação na Câmara Municipal.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.