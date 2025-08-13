Produtores usam inteligência artificial para melhorar genética de rebanho Sistema analisa características das vacas e indica o melhor touro para acasalamento, aumentando a produtividade e qualidade do leite SP Record Interior SP|Do R7 13/08/2025 - 20h48 (Atualizado em 13/08/2025 - 20h48 ) twitter

A tecnologia está transformando a pecuária leiteira no Brasil, com um sistema de inteligência artificial que ajuda produtores a melhorar a genética do rebanho. A ferramenta analisa características das vacas e indica o melhor touro para acasalamento, aumentando a produtividade e a qualidade do leite. Mesmo sem pedigree completo, novas tecnologias permitem identificar características essenciais através de fotos.