Produtores usam inteligência artificial para melhorar genética de rebanho
Sistema analisa características das vacas e indica o melhor touro para acasalamento, aumentando a produtividade e qualidade do leite
A tecnologia está transformando a pecuária leiteira no Brasil, com um sistema de inteligência artificial que ajuda produtores a melhorar a genética do rebanho. A ferramenta analisa características das vacas e indica o melhor touro para acasalamento, aumentando a produtividade e a qualidade do leite. Mesmo sem pedigree completo, novas tecnologias permitem identificar características essenciais através de fotos.