Programa REFIS 2025 oferece descontos e parcelamento para dívidas em Ribeirão Preto (SP) Moradores podem regularizar débitos como IPTU com até 100% de desconto em multas e juros e prazos estendidos SP Record Interior SP|Do R7 02/09/2025 - 21h06

O programa REFIS 2025, em Ribeirão Preto (SP), permite que moradores regularizem dívidas com a prefeitura, como IPTU, com descontos de até 100% em multas e juros. Dívidas de até R$ 500 mil podem ser parceladas em até 60 meses, enquanto valores maiores têm opções de até 120 meses. Contratos de gaveta também são aceitos e contam com benefícios para regularização.