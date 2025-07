Programação gratuita anima as férias escolares em Ribeirão Preto (SP) Atividades culturais e oficinas ajudam a entreter e estimular a criatividade das crianças SP Record Interior SP|Do R7 18/07/2025 - 21h35 (Atualizado em 18/07/2025 - 21h35 ) twitter

As férias escolares estão quase no fim, mas ainda há tempo para aproveitar. O Sesc Ribeirão Preto e o Museu Casa da Memória Italiana oferecem programação gratuita para crianças. No Sesc, há oficinas de culinária, música e espetáculos variados. No museu, atividades culturais e visitas guiadas ensinam sobre a história e a cultura italiana. As programações vão até o final de julho e são uma ótima opção para estimular a criatividade das crianças.