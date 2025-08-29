Proibição de montaria em touros em Franca (SP) gera polêmica e divide opiniões
A proposta enfrenta resistência por atingir uma prática vista como parte da tradição cultural local
Uma nova lei aprovada em Franca (SP) que proíbe a realização de provas de montaria em rodeios tem provocado debates. A proposta, de autoria da vereadora Lindsay Cardoso, busca proteger os animais, mas enfrenta resistência por tocar em uma prática considerada tradição cultural. A medida ainda pode entrar em conflito com legislações federais que regulamentam o setor.