Projeto da USP tenta produzir hidrogênio renovável a partir do etanol Teste representa um marco na busca por soluções energéticas limpas SP Record Interior SP|Do R7 21/02/2025 - 14h24 (Atualizado em 21/02/2025 - 14h24 )

A Universidade de São Paulo está desenvolvendo testes com a primeira estação experimental do mundo dedicada à produção de hidrogênio renovável a partir do etanol.

O projeto é do Centro de Pesquisa e Inovação em Gases de Efeito Estufa da Universidade e representa um marco na busca por soluções energéticas limpas e na transição para uma economia de baixo carbono.