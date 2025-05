Projeto de lei propõe multa para uso indevido de ‘bebês reborn’ em serviços públicos Ação tem como objetivo penalizar quem usa os bonecos para obter benefícios SP Record Interior SP|Do R7 26/05/2025 - 21h04 (Atualizado em 26/05/2025 - 21h04 ) twitter

A Câmara de Vereadores está discutindo um projeto de lei que propõe multa de R$ 3.700 para quem usar ‘bebês reborn’ para obter benefícios em serviços públicos e privados. O projeto, de autoria do vereador Igor Oliveira, tem como objetivo coibir o uso indevido dos bonecos realistas. As multas arrecadadas serão destinadas ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA).