Projeto em Ribeirão Preto (SP) transforma mural em experiência tátil Através de placas em braille e QR Codes com audiodescrição, os alunos podem explorar as obras através do tato SP Record Interior SP|Do R7 03/07/2025 - 12h23 (Atualizado em 03/07/2025 - 12h23 )

Em Ribeirão Preto (SP), um projeto inovador transforma a apreciação da arte urbana em uma experiência inclusiva para pessoas cegas ou com baixa visão. A Escola Municipal Alfeu Gasparini instalou placas em braille e QR Codes com audiodescrição em murais, permitindo que os alunos explorem as obras através do tato. Os trabalhos dos artistas locais, em parceria com a Adevirp e o Lar dos Cegos, transmitem paz, esperança e doçura, utilizando materiais diversos para enriquecer a experiência sensorial.