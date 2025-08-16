Projeto Esporte Jovem Interior movimenta Ribeirão Preto (SP) com torneios gratuitos
Competições e integração entre cidades marcam evento voltado à juventude e ao esporte regional
A terceira edição do Projeto Esporte Jovem Interior acontece neste sábado (16) na Cava do Bosque, em Ribeirão Preto (SP), das 8h às 19h. Gratuito e aberto ao público, o evento contará com disputas em diversas modalidades, como futebol, basquete, vôlei e jiu jitsu, reunindo equipes de várias cidades da região. O grande destaque será a final do vôlei masculino, com cerimônia de premiação marcada para o ginásio principal.