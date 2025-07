Projeto transforma a vida de crianças com aulas gratuitas de música em Ribeirão Preto (SP) Iniciativa atende 1.700 alunos e promove espetáculo no teatro Pedro Segundo SP Record Interior SP|Do R7 03/07/2025 - 20h45 (Atualizado em 03/07/2025 - 20h45 ) twitter

Em Ribeirão Preto (SP), o projeto ‘Tocando a Vida’ encerrou o semestre com uma apresentação emocionante. A iniciativa, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, oferece aulas de música gratuitas para 1.700 alunos. Desde 2009, já atendeu 12 mil crianças, revelando talentos e proporcionando oportunidades. A apresentação anual será no teatro Pedro Segundo, com entrada gratuita.