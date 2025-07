Projeto Voluntários do Sertão realizam mais de 50 mil atendimentos na Amazônia Ação leva saúde a comunidades isoladas com apoio logístico da FAB e 300 voluntários SP Record Interior SP|Do R7 30/06/2025 - 21h02 (Atualizado em 30/06/2025 - 21h02 ) twitter

O projeto Voluntários do Sertão, com 25 anos de atuação, promoveu mais de 50 mil atendimentos médicos na Amazônia. Em parceria com a Força Aérea Brasileira (FAB), a iniciativa mobilizou 300 voluntários para alcançar comunidades em áreas remotas. A ação reforça a importância da logística e do voluntariado em regiões de difícil acesso.