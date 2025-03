Promotoria apura possível ameaça de despejo em Estreito, distrito de Pedregulho (SP) Moradores teriam sido ameaçados por uma empresa de reurbanização contratada pela Eletrobrás SP Record Interior SP|Do R7 27/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 27/03/2025 - 15h26 ) twitter

O Ministério Público de Pedregulho (SP) instaurou inquérito civil para investigar o procedimento de regularização fundiária do distrito conhecido como Estreito.

Segundo informações, os moradores teriam recebido um papel com pedido de cadastro, em nome de uma empresa de reurbanização contratada pela Eletrobrás, responsável por Furnas.

Em uma reunião que aconteceu no início do mês, essa empresa teria dado um prazo de oito dias úteis para que os moradores apresentassem os documentos requisitados. Caso isso não acontecesse, o morador não seria contemplado com o plano de regularização e poderia perder a residência.