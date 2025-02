Pronto Socorro em Ribeirão Preto se torna UPA Central até o final do ano Prefeitura também define quais hospitais terão leitos psiquiátricos SP Record Interior SP|Do R7 29/01/2025 - 11h57 (Atualizado em 29/01/2025 - 11h57 ) twitter

Quase 800 pacientes ficaram internados no Centro de Saúde Mental de Ribeirão Preto (SP) no ano de 2024. O balanço foi feito pela Secretaria de Saúde e revela a grande procura por esse tipo de atendimento, que vai passar por mudanças no ano de 2025.

O prédio onde funcionava o Pronto Socorro dará lugar à UPA Central.

A prefeitura define, agora, os locais que vão receber os leitos psiquiátricos. Mas já se sabe que um deles é o Hospital Santa Lídia.

Até essa definição, associações que atendem pessoas com doenças mentais tentam amenizar os transtornos com acolhimento.