Queda de temperatura aumenta vendas em padarias de Ribeirão Preto (SP) Produção de caldos e panetones dobra com o frio SP Record Interior SP|Do R7 23/06/2025 - 20h29 (Atualizado em 23/06/2025 - 20h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A chegada do frio em Ribeirão Preto (SP) tem aquecido o movimento nas padarias, com aumento expressivo no consumo de café, cappuccino e pães. A produção de caldos e panetones chegou a dobrar em algumas unidades. Especialistas explicam que o organismo gasta mais energia para manter a temperatura corporal, o que eleva o apetite. Apesar disso, nutricionistas alertam para o equilíbrio alimentar e afirmam que o inverno também pode ser uma boa oportunidade para emagrecer.