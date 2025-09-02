Redução de horário e agendamento por app geram queixas na saúde da Vila Tibério Idosos enfrentam dificuldades com uso de tecnologia e falta de profissionais preocupa moradores SP Record Interior SP|Do R7 01/09/2025 - 21h02 (Atualizado em 01/09/2025 - 21h02 ) twitter

Moradores da Vila Tibério, em Ribeirão Preto (SP), enfrentam dificuldades com a redução no horário de atendimento da unidade de saúde local e com a necessidade de usar aplicativos para agendar consultas. A população idosa, em especial, encontra barreiras tecnológicas. A gestão de duas unidades por um único profissional também gera insatisfação. A prefeitura estuda soluções.