Refeições fora do horário aumentam risco de desenvolver diabetes Café depois das 9h e jantar após às 22h predispõem o organismo a desenvolver a doença SP Record Interior SP|Do R7 07/02/2025 - 14h41 (Atualizado em 07/02/2025 - 14h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fazer as refeições fora dos horários tradicionais mexe com a produção de hormônios. Uma pesquisa revelou que tomar café da manhã depois das 9h e jantar depois das 22h predispõem o organismo a desenvolver diabetes.

Doenças como a diabetes tipo 2 estão relacionadas à obesidade, alimentação ruim e falta de exercícios físicos. No mundo, 10% da população sofre com diabetes. Portanto, são 20 milhões de brasileiros que convivem com a doença.