Reforma administrativa é aprovada sob protestos na Câmara de Ribeirão Preto (SP) Servidores criticam mudanças e acusam projeto de inchar a máquina pública SP Record Interior SP|Do R7 04/09/2025 - 20h55 (Atualizado em 04/09/2025 - 20h55 )

A sessão da Câmara Municipal de Ribeirão Preto (SP) foi marcada por tensão e protestos durante a votação da reforma administrativa. Mesmo diante das críticas de servidores municipais, os vereadores aprovaram os projetos que preveem a criação de novas secretarias e a extinção de cargos comissionados. A proposta, que promete mais eficiência na gestão, enfrenta resistência e é alvo de acusações de aumentar o tamanho da máquina pública.