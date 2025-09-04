Reforma administrativa é aprovada sob protestos na Câmara de Ribeirão Preto (SP)
Servidores criticam mudanças e acusam projeto de inchar a máquina pública
A sessão da Câmara Municipal de Ribeirão Preto (SP) foi marcada por tensão e protestos durante a votação da reforma administrativa. Mesmo diante das críticas de servidores municipais, os vereadores aprovaram os projetos que preveem a criação de novas secretarias e a extinção de cargos comissionados. A proposta, que promete mais eficiência na gestão, enfrenta resistência e é alvo de acusações de aumentar o tamanho da máquina pública.