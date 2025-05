Restauração das pedras portuguesas da Av. 9 de Julho entra na fase final em Ribeirão Preto (SP) Obra valoriza o patrimônio cultural e impulsiona a recuperação econômica da região central SP Record Interior SP|Do R7 08/05/2025 - 21h20 (Atualizado em 08/05/2025 - 21h20 ) twitter

A restauração das pedras portuguesas na calçada da Avenida 9 de Julho, em Ribeirão Preto (SP), está quase concluída. O projeto faz parte de um plano de recuperação econômica para revitalizar a avenida histórica, conhecida por seu charme e importância cultural. A obra, que começou no início do ano, abrange 3.600 metros quadrados de calçada e custou R$ 800 mil.

O processo de colocação das pedras é detalhado e exige precisão, com faixas de pedras brancas e pretas separadas por 37 centímetros. A avenida, projetada na década de 1920, tem uma rica história e é um importante corredor econômico. O próximo passo será o paisagismo do canteiro central, com licitação prevista para o segundo semestre.