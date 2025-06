Ribeirão Preto anuncia mega complexo de saúde pública em parceria com USP (SP) Projeto inclui unidade de emergência, centros de reabilitação e saúde mental SP Record Interior SP|Do R7 06/06/2025 - 21h45 (Atualizado em 06/06/2025 - 21h45 ) twitter

A prefeitura de Ribeirão Preto (SP) anunciou a construção de um complexo de saúde pública em parceria com a USP e o Hospital das Clínicas. O projeto ocupará 780 mil metros quadrados e contará com uma nova unidade de emergência com 400 leitos, além de centros de reabilitação e de saúde mental. O investimento total ultrapassa um bilhão de reais, trazendo benefícios econômicos e educacionais para a região.