Ribeirão Preto confirma 3ª morte causada por dengue em 2025 Outras três mortes ainda estão sob investigação para confirmação SP Record Interior SP|Do R7 14/03/2025 - 12h20 (Atualizado em 14/03/2025 - 12h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ribeirão Preto enfrenta um aumento preocupante nos casos de dengue, com a confirmação de mais uma morte recente.

A vítima, com mais de sessenta anos, eleva o total para três mortes confirmadas na cidade este ano, enquanto outras três estão sob investigação. As regiões leste, sul e oeste são as mais afetadas.

Como medida preventiva essencial, a vacina contra a dengue está disponível gratuitamente pelo SUS para crianças e adolescentes de dez a quatorze anos.