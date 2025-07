Ribeirão Preto recebe investimentos federais para ampliar abastecimento de água Obras de R$ 43 milhões vão beneficiar 350 mil moradores e reduzir racionamento SP Record Interior SP|Do R7 14/07/2025 - 21h35 (Atualizado em 14/07/2025 - 21h35 ) twitter

Ribeirão Preto (SP) enfrenta racionamento de água há décadas, agravado pela estiagem. Com recursos do PAC e do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), a cidade investirá R$ 43 milhões em reservatórios e redes de distribuição, beneficiando 350 mil moradores. Obras incluem perfuração de poços e novas tubulações. A expectativa é que as melhorias sejam concluídas em até dois anos, aliviando a escassez e modernizando o sistema de abastecimento.