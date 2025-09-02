Ribeirão Preto (SP) amplia a vacinação antirrábica Campanha acontece de segunda a sábado; não é necessário agendamento para levar cães e gatos SP Record Interior SP|Do R7 01/09/2025 - 21h08 (Atualizado em 01/09/2025 - 21h08 ) twitter

Desde o início de setembro, a vacinação contra a raiva em Ribeirão Preto (SP) está disponível em dois locais: a Unidade de Vigilância em Zoonoses e a Unidade de Vigilância em Saúde, no bairro Sumarezinho. A vacinação é gratuita, sem necessidade de agendamento, e ocorre de segunda a sábado, das 8h30 às 16h. Cães devem estar com coleira e guia; gatos, em caixas de transporte. A vacina é essencial para prevenir a raiva, doença fatal.