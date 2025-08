Ribeirão Preto (SP) amplia frota com ônibus elétricos em quatro linhas Iniciativa sustentável busca reduzir poluição e modernizar o transporte público SP Record Interior SP|Do R7 04/08/2025 - 21h11 (Atualizado em 04/08/2025 - 21h11 ) twitter

Na manhã desta segunda-feira (04), a Praça das Bandeiras, em Ribeirão Preto (SP), foi palco da entrega oficial dos novos ônibus elétricos que passam a operar em quatro linhas da cidade. A iniciativa, parte do programa Ecobus Mobilidade Sustentável, inclui veículos com tecnologia avançada, que não emitem poluentes e oferecem mais conforto e segurança aos passageiros. Com a medida, todas as regiões do município passam a ser atendidas por transporte coletivo sustentável.