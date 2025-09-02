Ribeirão Preto (SP) aprova lei para lares temporários de cães e gatos de rua
Projeto busca reduzir abandono e aliviar ONGs, mas depende de regulamentação e gera dúvidas entre voluntários
A Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto (SP) aprovou uma lei que cria lares temporários para cães e gatos de rua, com objetivo de diminuir o abandono e aliviar o trabalho das ONGs. A norma prevê apoio financeiro e parcerias para assistência veterinária, mas ainda aguarda regulamentação. Voluntários manifestam preocupações sobre a fiscalização e a efetividade da medida.