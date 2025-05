Ribeirão Preto (SP) aprova projeto de lares temporários para animais de rua Proposta prevê apoio a famílias acolhedoras e aguarda sanção do prefeito SP Record Interior SP|Do R7 21/05/2025 - 21h17 (Atualizado em 21/05/2025 - 21h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Câmara Municipal de Ribeirão Preto (SP) aprovou por unanimidade o projeto que cria lares temporários para acolher animais abandonados — estimados em 300 mil na cidade. De autoria do vereador Rangel Scandiuzzi, a medida prevê cadastro de famílias acolhedoras com apoio financeiro e técnico. A proposta busca proteger os animais e incentivar adoções responsáveis. O texto aguarda sanção do prefeito Ricardo Silva, que tem 30 dias para decidir.