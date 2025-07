Ribeirão Preto (SP) enfrenta crise na iluminação pública após privatização do serviço Moradores relatam abandono em bairros e vereadores apuram possíveis irregularidades no contrato SP Record Interior SP|Do R7 08/07/2025 - 20h48 (Atualizado em 08/07/2025 - 20h48 ) twitter

Moradores de Ribeirão Preto (SP) enfrentam problemas com a iluminação pública após a privatização do serviço. A parceria público-privada com o consórcio Conecta, firmada em 2023, tem gerado insatisfação por atrasos na manutenção. Apesar do pagamento mensal de R$ 1,8 milhão pela prefeitura, as queixas continuam, especialmente em bairros como o Recreio Internacional. A Câmara de Vereadores investiga possíveis irregularidades no contrato.