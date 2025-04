Ribeirão Preto (SP) instala semáforos inteligentes em rotatórias críticas Novo sistema visa melhorar fluidez do trânsito e segurança viária em pontos estratégicos da cidade SP Record Interior SP|Do R7 16/04/2025 - 17h57 (Atualizado em 16/04/2025 - 17h57 ) twitter

Ribeirão Preto (SP) está implementando semáforos inteligentes em rotatórias problemáticas como parte do plano de mobilidade urbana. O prefeito Ricardo Silva destacou as intervenções na rotatória Armin Antônio Calil e Avenida 13 de Maio, com ativação prevista para breve.

A iniciativa busca otimizar o fluxo veicular enquanto prioriza a segurança de pedestres em áreas de grande circulação.

Para o especialista em trânsito e advogado Ricardo Velasco, é necessária a implantação de faixas de pedestres e educação no trânsito para que o projeto funcione.