Ribeirão Preto (SP) promove feira de adoção de cães e gatos neste sábado (09) Evento reúne cerca de 150 animais resgatados e busca incentivar adoção responsável SP Record Interior SP|Do R7 08/08/2025 - 20h25 (Atualizado em 08/08/2025 - 20h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neste sábado (9), Ribeirão Preto (SP) sedia uma feira de adoção de cães e gatos na sede da Divisão de Bem-Estar Animal. A chefe da divisão, Stefania Dallas, explica que moradores maiores de 18 anos podem adotar após entrevista. Cerca de 150 animais resgatados e recuperados estarão disponíveis. O evento ocorre das 9h às 14h, promovendo a adoção responsável e abrindo vagas para novos resgates.