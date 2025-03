Ribeirão Preto (SP) realiza mutirão de Papanicolau Iniciativa acontece em comemoração ao Março Lilás, mês de conscientização sobre a prevenção do câncer no colo do útero SP Record Interior SP|Do R7 19/03/2025 - 14h02 (Atualizado em 19/03/2025 - 15h06 ) twitter

No dia 29 de março, Ribeirão Preto (SP) realizará um mutirão de Papanicolau, exame crucial para a detecção precoce do câncer de colo de útero, o terceiro tumor maligno mais comum entre as mulheres. O agendamento está aberto até 27 de março para mulheres de 25 a 64 anos com exames atrasados.

A Dra. Janaína Boldrini França, ginecologista e coordenadora de saúde da mulher, destaca a importância do exame na prevenção e detecção precoce da doença. Sinais de alerta incluem dor abdominal, sangramento durante relações e corrimento com odor forte.

Com 280 vagas disponíveis, os exames serão realizados em várias Unidades de Saúde da cidade. As inscrições são feitas no site da Saúde de Ribeirão Preto.